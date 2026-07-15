300 семей в Волгоградской области получили выплаты за второго ребенка

Фото: пресс-служба АВО.

С начала 2026 года почти три сотни семей Волгоградской области уже получили областное единовременное пособие при рождении второго ребенка, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет соцзащиты. Сумма выплаты составляет 63,6 тысячи рублей. Деньги дают родителям, если старшему ребенку еще не исполнилось трех лет.

Чтобы получить пособие, нужно подать заявление в течение полугода после рождения малыша. Сделать это можно лично в МФЦ или центре соцзащиты, либо онлайн через портал «Госуслуги». Деньги перечислят на счет уже в следующем месяце после регистрации заявки.

Важные условия: родители должны быть гражданами РФ с постоянной пропиской в регионе, а среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторную величину прожиточного минимума.

Разобраться с оформлением помогут в любом отделе соцподдержки или по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День металлурга с Иракли, концерт памяти Горшенева и конкурс красоты: куда пойти в выходные 18-19 июля в Волгограде