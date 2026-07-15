Центральную фигуру фонтана «Детский хоровод» привезли в Волгоград

При помощи подъемного крана скульптурную композицию перенесут с автоплатформы на постамент Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцы сегодня уже могли увидеть центральную скульптуру для нового фонтана «Детский хоровод». Утром 15 июля ее доставили на площадь Павших Борцов, где она ожидает перемещения на Привокзальную площадь и установки в чашу фонтана. Пока фигуры детей в защитных костюмах - чтобы лучше сохранились в долгой дороге. Весят они около трех тонн.

- При помощи спецтехники специалисты выгрузили скульптурную композицию из седельного автопоезда, на котором ее перевозили с места изготовления в Волгоград, и временно разместили в открытом кузове грузовика, - рассказали в мэрии.

После при помощи подъемного крана скульптурную композицию перенесут с автоплатформы на постамент в центральной части фонтана. До этого на чаше уже установили восемь бронзовых лягушек.

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