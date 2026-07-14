Подземный пешеходный переход построят у Мамаева кургана в Волгограде к 2030 году

Путь на Мамаев курган станет безопаснее Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Волгограда инициировала конкурсные процедуры по поиску подрядчика, который подготовит проектную документацию для строительства подземного пешеходного перехода под проспектом Ленина к Мамаеву кургану и парку Победы. Власти готовы заплатить за проект 17 миллионов рублей.

- Переход будет располагаться у станции скоростного трамвая «Мамаев курган». Его длина должна составлять порядка 83 метров, ширина – не менее 4 метров, а высота – не менее 2,3 метра, - рассказали в мэрии. К тоннелю будут вести три лестничных спуска.

По условиям контракта, за эту сумму подрядчик должен провести комплекс инженерных изысканий, в том числе геологических, геодезических, экологических. После сделает проект и согласует его. Документация должна быть готова до ноября 2027 года. Строительство тоннеля пешеходного перехода у Мамаева кургана запланировали на 2028 - 2029 годы.

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