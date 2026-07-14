Под Волгоградом сельский глава идет под суд за мошенничество и взятку на 12 млн

Сельский глава стал фигурантом сразу нескольких дел Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В суд поступило уголовное дело главы Мирного сельского поселения Новониколаевского района Волгоградской области. Артема Куроплина обвиняют в получение взятки в особо крупном размере, а также в мошенничестве с использованием своего служебного положения, сообщили в пресс-службе судов региона.

Главой Мирного сельского поселения Куроплин стал в сентябре 2018 года, в 2023-м его полномочия продлили. По версии следствия, с августа 2022 по август 2025 года чиновник получил от Нагорновых взятку в 12 миллионов 737 тысяч рублей.

А в апреле 2024-го он дал указание своему заместителю перевести 30 тысяч рублей со счета хозяйственной службы предпринимателю якобы за ремонт служебного автомобиля. На деле же за счет бюджета отремонтировал записанную на мать машину, на которой ездил сам - BMW X6 XDrive30D.

Кроме того, в суде рассматривают дело о покупке чиновником элитного BMW и ведении строительного бизнеса. Незаконные доходы конфискуют.

Ждать приговора Куроплин будет под стражей. Первое заседание суда назначили на 23 июля.