Главу поселения под Волгоградом подозревают в коррупции и скрытых доходах

Суд рассмотрит дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области расследуется дело против главы Мирного сельского поселения Новониколаевского района Куроплина. Его подозревают в нарушении антикоррупционных правил и сокрытии реальных доходов. Первое судебное заседание по этому делу назначили на 2 июля 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Следствие выяснило, что в 2020 году мать чиновника купила автомобиль BMW X6 2015 года выпуска за 950 000 рублей. Однако ее официальный доход за предыдущие три года составил всего 730 000 рублей, что явно меньше стоимости машины. Более того, рыночная цена подобного внедорожника, по оценкам, достигает около 3,7 миллиона рублей.

Интересно, что фактически этим дорогим автомобилем пользовался сам глава поселения. Доход Куроплина и его жены за тот же период составил около 2,8 миллиона рублей, что также не покрывает рыночную стоимость BMW.

Помимо автомобиля, возникли вопросы и к предпринимательской деятельности супруги чиновника. С августа 2020 по апрель 2023 года Куроплина была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в сфере строительства. За это время ее бизнес принес доход в размере более 4,1 миллиона рублей. Однако, как выяснилось, фактическим руководителем этого бизнеса был сам А.Ю. Куроплин.

Теперь государство требует обратить в свой доход вышеупомянутый автомобиль BMW X6, а также денежные средства в размере 4 105 020 рублей, полученные от строительного бизнеса.