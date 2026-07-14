В Волгограде укладывают рельсы на ремонтируемой линии трамвая в Жилгородке

Ранее в Волгограде реконструировали другие участки трамвайного пути. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде продолжается обновление трамвайной линии в Дзержинском районе. Пока жители Жилгородка выживают без трамвая, на реконструируемой линии активно идут работы по замене рельсошпальной решетки. Новое плотно укладывают благодаря инвестпроекту, заключенному между городом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Для жителей организовали альтернативные маршруты общественного транспорта.

Как рассказали в мэрии, на участке от ул. Космонавтов до остановки «Культурно-досуговый центр» укладка новой рельсошпальной решетки уже завершается. Здесь также приступили к установке металлических опор для контактной сети. На других участках трамвайной линии еще только формируют щебеночный слой или делают котлован под основание трамвайного пути. К примеру, в районе Академии МВД рабочие еще только снимают старые рельсы и шпалы.

Напомним, в этом году трамвайные пути обновляют от улицы Космонавтов до улицы Хорошева. Протяженность участка работ составит порядка 4,5 километра. Основные работы планировали выполнить за лето.