Отключение воды 14 июля грозит двум улицам в Ворошиловском районе Волгограда

Воды не будет до вечера Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Отключение воды грозит 14 июля 2026 года двум улицам в Ворошиловском районе Волгограда. Пересохнут во вторник с 10.00 до 19.00 краны и холодной, и горячей воды. Причиной станут плановые работы по переврезке водовода, сообщили в «Концессиях водоснабжения».

Отключение воды 14 июля с 10.00 до 19.00 затронет в самую жару дома в Ворошиловском районе по адресам: ул. Клинская, 32А, 33, 34, 35 и ул. Профсоюзная, 5А.

Не забудьте набрать воды!

Смотрим график отключений горячей воды в Волгограде на июль 2026. В нем адресов гораздо больше.