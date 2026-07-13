Более 9 млн заплатит волгоградский фонд капремонта за печать и доставку платежек

Каждая квитанция обойдется дороже 5 рублей Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградский фонд капитального ремонта объявил аукцион и ищет подрядчика, который окажет услуги по печати и доставке платежек для уплаты взносов на капремонт собственникам в многоквартирных домах. Обойдется это почти в 9,7 миллиона рублей за три месяца до 5 ноября 2026 года.

Каждая квитанция обойдется регоператору в 5,13 рубля. За месяц их набирается 630 тысяч, всего же в контракт заложена печать и доставка 1 миллиона 890 тысяч платежек.

Согласно документам, за эти деньги подрядчик должен будет получать файлы с данными, делать предпечатную и технологическую подготовку, а также печатать, конвертовать и доставлять квитанции за капремонт волгоградцам. При этом исполнитель обеспечивает защищенность канала связи для передачи данных и сервера для их хранения.

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