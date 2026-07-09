Волгоград накроет 36-градусная жара 10 июля

В Волгограде стоит жара. Фото: Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 10 июля 2026 года, столбики термометров местами поднимутся до +36 градусов в Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В Волгограде синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет восточным, 7-12 метров в секунду. Ночью температура опустится до 20-22 градусов, днем воздух прогреется до 33-35 градусов. По области погода будет похожей. Ночью ожидается 18-23 градуса, при прояснении возможно похолодание до 13 градусов. Днем температура составит 31-36 градусов.

Из-за аномальной жары спасатели объявили высокую пожароопасность. Она сохраняется днем 9 июля и до конца суток 10 июля в северо-восточных, юго-восточных, центральных районах области, а также в Волгограде и Волжском.

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