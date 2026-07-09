Волгоградка выбросила в окно более 7 млн рублей по требованию мошенников

Волгоградка вскрыла сейф и выкинула все деньги Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде 20-летняя девушка вскрыла сейф своей матери и выбросила в окно более 7 миллионов рублей. Внизу сверток с деньгами уже ждала курьер аферистов. Волгоградка стала жертвой мошенников и сказки про «безопасный счет». Курьера после задержали в Москве. Следователи возбудили уголовное дело по статье мошенничество.

Как рассказали в региональном главке МВД России, в полицию пришла 46-летняя волгоградка с заявлением, что ее 20-летняя дочь стала жертвой мошенников и семья лишилась крупной суммы. По словам женщины, неизвестный позвонил девушке под видом курьера. Для получения посылки просил продиктовать код. После юной волгоградке стал названивать уже якобы представитель финансовой организации. Девушку запугали, что ей грозит уголовная ответственность за попытки финансирования недружественной страны. Дальше все сбережения нужно было перевести на «безопасный счет». Испуганная девушка по инструкции мошенника купила инструменты и вскрыла сейф матери. Все, что в нем нашла, выкинула в окно.

Вскоре в Москве сотрудники уголовного розыска задержали курьера, подобравшую деньги под окном. 24-летняя жительница Калуги специально за этим прилетела в Волгоград. После на такси уехала в Саратов, где передала сверток другому. Эту работу калужанка нашла через интернет. Ездила по городам, забирала деньги и передавала их дальше по цепочке.

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