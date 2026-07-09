Цена на бензин и дизтопливо растет на фоне очередей на АЗС Волгоградской области

Автомобилисты уже мало смотрят на цены Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Цена на бензин и дизельное топливо продолжает расти в Волгоградской области на фоне повышенного спроса, очередей на заправках и ограничений на отпуск автомобильного топлива. По данным Росстата, за неделю с 30 июня по 6 июля 2026 года бензин подорожал на 11-20 копеек за литр. Рекордсменом по росту цены стало дизельное топливо. Литр солярки прибавил к стоимости 23 копейки.

Так, цена на бензин АИ-92 на 6 июля на заправках Волгоградской области в среднем выросла на 15 копеек до 65,05 рубля за литр. АИ-95 обойдется от 72,54 рубля, самое популярное топливо подорожало на 20 копеек. За литр бензина АИ-98 и АИ-100 придется отдать от 94,19 рубля – плюс 11 копеек за неделю. Дизельное топливо подорожало на 23 копейки до 77,38 рубля за литр.

Это официальные цены - средние по всему региону. На деле цена на бензин на заправках разных сетей АЗС в Волгограде и области сильно отличается. Учитывая, что в бак дают залить только 20-30 литров, да и за ними придется отстоять несколько часов в очереди, автомобилисты уже не смотрят на стоимость. Лишь бы быстро найти, где есть бензин нужной марки.

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