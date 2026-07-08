74 свадьбы сыграли в День семьи, любви и верности в Волгоградской области

Три пары сыграли свадьбу в амфитеатре Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

День семьи, любви и верности стал популярным днем свадеб в Волгограде и области. 8 июля в регионе поженились 74 пара. Еще одна пара стала семьей на Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который проходит в Москве. А в красивую дату 07.07.2026 зарегистрировали брак еще 84 пары.

Как сообщили в комитете юстиции региона, на фестивале в столице заключили брак волгоградские молодожены Сергей Клочков и Мария Нестерова. Массовая свадебная церемония прошла в Национальном центре «Россия». Еще три свадьбы сыграли 8 июля в амфитеатре Волгограда. Передали молодым огонь семейного очага супруги-юбиляры Ольга и Александр, которые уже 30 лет в браке.

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