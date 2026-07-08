Волгоградские врачи диагностировали редкое заболевание крови у пациента

Пациенту поставили редкий диагноз. Фото: "КП" Архив.

Врачи Волгоградской областной клинической больницы №1 поставили пациенту редкий диагноз — пароксизмальную ночную гемоглобинурию. Это заболевание крови, которое встречается крайне редко, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Пациент долгое время мучился от низкого гемоглобина. Ему неоднократно лечили анемию, но эффект был временным. Летом прошлого года после простуды у него поднялась температура и пожелтели кожа и белки глаз. Участковый врач заподозрил серьезную патологию и отправил больного в гематологическое отделение ВОКБ №1.

Там специалисты провели обследование и установили точный диагноз. Пациенту назначили специальный препарат. Сначала лекарство вводили раз в неделю в течение месяца. Организм отреагировал хорошо, и теперь больной получает поддерживающую терапию раз в две недели. Лечение пожизненное. Пациента включили в регистр больных редкими заболеваниями и поставили на постоянный контроль гематолога.