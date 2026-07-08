Подрядчика для обустройства шести платных парковок за 4,3 млн ищут в Волжском

В Волжском тоже появятся платные парковки Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Волжском до осени 2026 года вслед за Волгоградом организуют шесть платных парковок на центральных улицах. Сейчас власти ищут подрядчика, который обустроит парковки, нанесет синюю разметку и поставит дорожные знаки и информационные щиты. Оценили работы 4 миллиона 392 тысячи рублей.

Согласно документам размещенного на портале госзакупок аукциона, заказчик обустройства платных парковочных мест - МАУ «СГТ». Подготовить платные парковки к приему денег от автомобилистов должны до 25 августа 2026 года.

Платные парковки в Волжском к осени 2026 появятся на пересечении проспекта Ленина и улицы Фонтанной (у домов на проспекте Ленина, 19, 20, 21, 22, площади Комсомольской, 1 и на участке от проспекта до улицы Чайковского); на улице Зорге в границах пересечения с улицами Коммунистической и Комсомольской; у домов №48, 50 и 123 на проспекте Ленина; на улице Энгельса в границах пересечения с проспектом Ленина и улицей Советской; на дублере проспекта Дружбы на пересечении с улицами Оломоуцкой и 40 лет Победы.

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