Ежегодный фестиваль «Волга-Дон Агро Фест» не пройдет в Волгограде в 2026 году

В этом году будет только винный фест Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде в 2026 году не пройдет гастрономический фестиваль «Волга-Дон Агро Фест». На «Волгоград Арене» 24-25 июля пройдет только винный фестиваль «Волга-Дон Вин Фест». Об этом сообщили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

Напомним, пять лет подряд оба фестиваля проводили в Волгограде вместе. На гастрономическом фесте гости могли продегустировать и купить продукцию местных фермеров и предприятий, узнать о туристических маршрутах.

VI фестиваль российского виноделия и винной культуры «Волга-Дон Вин Фест» пройдет 24 и 25 июля в ВИП-фойе стадиона «Волгоград Арена». Свою продукцию представят более 60 виноделен страны. Стоимость билета - 4 тысячи рублей на день.