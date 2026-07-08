Более 60 виноделен соберет в Волгограде фестиваль «Волга-Дон Вин Фест» 2026

Фестиваль собирает несколько тысяч гостей. Фото предоставлено Волга -Дон Вин Фест

Тысячи волгоградцев и гостей города соберутся 24-25 июля 2026 года на «Волгоград Арене», чтобы есть и дегустировать напитки. Стадион станет площадкой одного из ярких событий этого лета — VI фестиваля российского виноделия и винной культуры «Волга-Дон Вин Фест» (18+).

Волгоградский фестиваль имеет статус специализированной ярмарки винодельческой продукции. Это один из крупнейших винфестов Юга России и единственное в стране событие подобного формата. В ВИП-фойе стадиона соберутся не только ценители российского вина, но и производители, эксперты отрасли, представители гастрономического и туристического бизнеса. Свою продукцию представят более 60 виноделен из разных регионов страны.

— Мы стремимся создать событие федерального масштаба, которое помогает открывать новые имена в российском виноделии и укрепляет интерес к отечественным винам как внутри страны, так и за ее пределами, — отмечают организаторы.

Программа фестиваля «Волга-Дон Вин Фест» 2026 включает общение с виноделами и экспертами, а также море позитивных впечатлений и открытий. Гостей ждет два дня праздника, масштабная круговая дегустация и шесть авторских мастер-классов и лекций. О различиях, качестве и стилистике расскажут люди, которые создают современную винную историю России. Понравившиеся образцы можно будет приобрести.

Вход на фестиваль Волга-Дон Вин Фест по билетам: 4000 рублей на один день, 6000 — на оба дня. Билеты на мастер-классы придется приобрести отдельно: 1500 рублей + входной билет на фестиваль.

Фестиваль ждет гостей в пятницу, 24 июля 2026 с 17.00 до 21.00 (вход до 19.00). В субботу, 25 июля — с 14.00 до 18.30 (вход до 16.00). Подробная программа.

Гастрономический фестиваль «Волга-Дон Агро Фест», который пять лет был парой винфеста, в Волгограде в 2026 году не пройдет, сообщили в облпромторге и ТЭК.