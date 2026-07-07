Еще два аварийных дома снесут на юге Волгограда за 5,8 млн рублей

Аварийные двухэтажки пойдут под снос Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Волгограда объявили аукцион и ищут подрядчика, который снесет еще два аварийных дома в Красноармейском районе. Речь идет о двухэтажных домах на улице Мачтозаводской рядом с тубдиспансером. За демонтаж двух жилых зданий готовы заплатить 5,8 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документам, сравнять с землей аварийный многоквартирный жилой дом на улице Мачтозаводской,146 должны до 31 августа 2026 года. Это расселенная двухэтажка на восемь квартир 1955 года постройки с деревянными перекрытиями. Демонтажные работы оценили в 3 миллиона 94 тысячи рублей. Еще за 2,7 миллиона снесут построенную в 1957 году двухэтажку на Мачтозаводской,136. Тоже до осени.

Подрядчик должен сохранить инженерные сети и коммуникации, проходящие рядом со стройплощадкой. После очистить участок от строительного и бытового мусора и произвести планировку площадки бульдозером. При этом зеленые насаждения, на которые отсутствует порубочный билет, должны огородить и сохранить.

Также в Красноармейском районе этим летом снесут двухэтажку на улице Марийской, 3 и еще два дома на Лесобазовской, 4 и 6 в поселке Водники.