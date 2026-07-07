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НовостиОбщество7 июля 2026 12:19

Еще два аварийных дома снесут на юге Волгограда за 5,8 млн рублей

Мэрия ищет подрядчика на снос двух аварийных домов на юге Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Аварийные двухэтажки пойдут под снос

Аварийные двухэтажки пойдут под снос

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Волгограда объявили аукцион и ищут подрядчика, который снесет еще два аварийных дома в Красноармейском районе. Речь идет о двухэтажных домах на улице Мачтозаводской рядом с тубдиспансером. За демонтаж двух жилых зданий готовы заплатить 5,8 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документам, сравнять с землей аварийный многоквартирный жилой дом на улице Мачтозаводской,146 должны до 31 августа 2026 года. Это расселенная двухэтажка на восемь квартир 1955 года постройки с деревянными перекрытиями. Демонтажные работы оценили в 3 миллиона 94 тысячи рублей. Еще за 2,7 миллиона снесут построенную в 1957 году двухэтажку на Мачтозаводской,136. Тоже до осени.

Подрядчик должен сохранить инженерные сети и коммуникации, проходящие рядом со стройплощадкой. После очистить участок от строительного и бытового мусора и произвести планировку площадки бульдозером. При этом зеленые насаждения, на которые отсутствует порубочный билет, должны огородить и сохранить.

Также в Красноармейском районе этим летом снесут двухэтажку на улице Марийской, 3 и еще два дома на Лесобазовской, 4 и 6 в поселке Водники.