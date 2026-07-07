В Волгограде начали поливать дороги, чтобы асфальт не плавился

Поливалки вышли на дороги Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде воцарилась привычная летняя жара. Чтобы асфальт на главных городских магистралях не плавился от зноя, муниципальные дорожные службы будут ежедневно обрабатывать проезжую часть водой, сообщили в мэрии.

- Спецтехника проливает основные городские магистрали несколько раз в течение дня. Данная мера направлена на сохранение целостности асфальтобетонного покрытия и предотвращение образования колейности, - рассказали чиновники.

Каждый день поливать дороги в Волгограде будут порядка 40 единиц техники. Помимо регулярной влажной уборки утром и вечером, машины выходят на пролив дорог дополнительно в пик жары - с 12.00 до 16.00. Одна поливалка будет делать 4-6 рейсов за смену. От этого лучше станет не только разогретому до состояния сковородки асфальту, но и жителям. Регулярный пролив снижает концентрацию пыли в городе.

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