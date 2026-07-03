Камышин отметит День молодежи 5 июля Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Программа мероприятий на День молодежи 2026 в Камышине включает много живой музыки, концерт и дискотеку, фестиваль, интерактивные зоны, активности и мастер-классы. Отметят праздник 5 июля 2026 с 17.00 до 21.00 в парке Текстильщиков.

Программа мероприятий на День молодежи 5 июля 2026 в Камышине

На День молодежи в Камышине 5 июля 2026 пройдет фестиваль «Время первых» с тематическими площадками и мастер-классами. Молодежь будет запускать в небо воздушные змеи, рисовать на пленэре, петь и танцевать. В 17.00 для тех, у кого нет змея, в парке проведут мастер-класс по его созданию. Запись будет на месте для первых 20 желающих.

Зажигать юному поколению камышан на праздник предлагают под хиты в исполнении фолк-группы «Спелая смородина». Также на День молодежи 2026 в Камышине будут выступать фолк-панк-группа из Фролово Prodon, кавер-группа «Кума» и диджей Astma.

Учтите, что алкоголь из-за праздника в розницу не будут продавать 5 июля в самом парке Текстильщиков, в магазинах на улице Ленина (от Театральной до площади Колгатина) и на улице Терешковой (от Ленина до Юбилейной).

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