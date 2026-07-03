Четыре школы Волгограда выиграли гранты на 4,2 млн рублей

Фото: пресс-служба АВО.

Четыре школы Волгоградской области победили во всероссийском конкурсе родительских инициатив. На реализацию своих проектов они получат более 4,2 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет образования.

Денежные премии достались школе №6 Центрального района Волгограда. Их проект называется «Космическая траектория: навигатор будущего». Гимназия №17 Ворошиловского района выиграла с проектом «Вместе сильнее: спорт, семья и школа». Школа №128 Дзержинского района получит грант на «Семейные рифмы: от стихов к песням». Кроме того, второй год подряд в число победителей вошла камышинская школа №12 имени Героя России Александра Колгатина.

Напомним, в 2025 году победителями стали 13 школ региона. Всего из 85 регионов России отобрали 1015 проектов. Конкурс проводит общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Работа по развитию воспитательной среды в регионе идет по задачам, которые поставил губернатор Андрей Бочаров, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».