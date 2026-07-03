Уголовное дело завели после падения куска бетона с крыши на голову волжанина

Прокурор выехал на место ЧП. Фото: прокуратура Волгоградской области

В городе Волжском на выходившего из подъезда пожилого мужчину 2 июля прилетел кусок бетона с козырька крыши. Пострадавший с травмой головы в больнице. Прокуратура уже провела проверку после обрушения фрагмента парапета кровли многоквартирного дома на улице Набережной, 73. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе уголовного дела по факту травмирования мужчины в Волгоградской области. Дело завели по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили в Следкоме, капитальный ремонт крыши и фасада дома сделали в 2017 году. Но жители не раз жаловались на качество работ.

По данным областной прокуратуры, управляющая компания «Лада дом» уже начала работы по локализации и ремонту аварийного участка. Сейчас состояние парапета кровли осматривают на предмет других дефектов.

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