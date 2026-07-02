Волгоградцам предлагают расплатиться с долгами за вывоз мусора без пени

Пени растут каждый месяц, если не платить за квартиру или дом Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Вслед за фондом капремонта в Волгоградской области предлагают расплатиться с долгами за вывоз мусора без пени. Это не навсегда. Акцию региональный оператор «ЭкоЦентр» запускает с 1 июля по 31 августа 2026 года. Пени спишут автоматически, если до конца лета расплатиться с долгами.

- Воспользоваться акцией смогут все физические лица, у которых имеется задолженность по оплате за услугу «Обращение с ТКО». Пени аннулируются при условии полной оплаты долга, - рассказали в компании.

При этом, если задолженность уже утверждена в судебном порядке, пени не спишут.

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