Автобус №24 в Волжском изменит схему движения с 6 июля

Автобусы пустят в объезд Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Волжском Волгоградской области из-за ремонта временно поменяют маршрут автобуса №24. Общественный транспорт с 6 июля будет делать крюк из-за ремонта возле дома на улице Пушкина, 84. Автобусы временно изменят схему движения и поедут в объезд, сообщили в Волжской автоколонне №1732.

Новая схема движения

- Объезд будет осуществляться по улицам 87-й Гвардейской, Мира и 40 лет Победы, - рассказали на предприятии.

На время перекрытия временную остановку автобуса сделают на повороте с улицы Пушкина на улицу 87-й Гвардейской. На улицах Мира и 40 лет Победы остановки не предусмотрены.

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