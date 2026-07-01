Адская жара до 40 градусов добралась до Волгограда из Европы

Волгоградцам не стоит выходить на улицу без воды Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Волгограде в начале июля принесет адскую жару. Экстремально высокие температуры до 40 градусов доставит в Волгоградскую область антициклон, в центре которого оказалась плавящаяся от дикого зноя Европа. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, со 2 по 5 июля столбики термометров будут стремительно подниматься все выше и выше. Осадков, которые могли бы снизить градус, до конца недели не ожидается.

Так, 2 июля 2026 года в Волгограде ночью 17...19º, днем температура поднимется до 32...34º. В Волгоградской области ночью 15...20º, днем 30...35º и высокая пожароопасность.

3 июля ночные температуры в Волгограде вырастут до 18...20º, днем будет уже 33...35º. 4 июля еще жарче: ночью 21...23º, днем 34...36º. В Волгоградской области местами припечет до 39º.

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