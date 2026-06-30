В Михайловке УК передали жильцам дубликаты ключей от укрытий на время атак

Жильцам рассказали о возможных укрытиях Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная атака на Волгоград заставила власти других муниципалитетов Волгоградской области экстренно готовиться к защите своих жителей во время возможных угроз. Так, администрация города Михайловки 29 июня сообщила, что сотрудники управляющих компаний передали старшим по домам дубликаты ключей от подвалов, которые могут служить укрытиями. Жителям предлагают заранее позаботиться о своей безопасности и обзавестись собственным ключом от убежища.

- Для изготовления собственного дубликата обратитесь к старшему по вашему дому. Подробная информация и объявления уже размещены в подъездах ваших домов, - рассказали в администрации Михайловки.

Список самих подвалов, где можно укрыться во время воздушной тревоги, тоже разместили на сайте.

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