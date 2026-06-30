Бочаров: аварийность в волгоградском ЖКХ снижена на 40%

В Ворошиловском модернизируют котельную №82. Фото: АВО

Губернатор Андрей Бочаров с главой Волгограда Владимиром Марченко сегодня утром оценили, как идет ремонт самой крупной в Ворошиловском районе котельной. Главной темой рабочей поездки стали подготовка к отопительному сезону 2026-2027 и обновление коммунальной инфраструктуры. По словам главы региона, за последнее десятилетие миллиардные вложения в модернизацию ЖКХ позволили снизить аварийность почти вдвое.

- За последние 10 лет мы направили в систему ЖКХ более 75 миллиардов рублей из различных источников, определились с планами, направлениями работы. И сегодня вышли на результат: по итогам отопительного сезона 2025 года у нас аварийность сократилась на 40%, - отметил Андрей Бочаров.

Также чиновники осмотрели новую технику «Концессий теплоснабжения» - экскаваторы, передвижную электростанцию, обновленное оснащение котельной №82. Оборудования здесь хватит еще на 10-15 лет. Но мощностей котельной уже не хватает для дальнейшего развития района. По словам губернатора предстоит принять решение о наращивании мощности либо о строительстве новой котельной в Ворошиловском.

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