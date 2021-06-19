"Руки вверх" вернули волгоградцев в счастливое детство и привезли "Лерприконсы" в подарок

Сергей Жуков заставил волгоградцев вспомнить время, когда они были молодыми и счастливыми. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Организаторы и группа «Руки вверх» до последнего молились, чтобы все это состоялось. В пяти городах концерты стадионного тура пришлось перенести на 2022 год, и только в Волгограде оперативный штаб разрешил провести мероприятие при 50% заполненности «Волгоград Арены». Была тревога, что в последний момент передумают, но нет: Сергей Жуков со своим коллективом вышли на сцену к так долго ждавшим их приезда зрителям. И не только они. Стадион в этот вечер взорвала ещё и группа "Лерприконсы". Это был сюрприз для зрителей - белорусский коллектив не был заявлен в афише.

Жуков зажигал так, как будто он не отец четверых детей, а тот самый студент. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде "Руки вверх" не были несколько лет, поклонники успели соскучиться.

- Я всегда хожу на концерт, когда «Руки вверх» приезжают. Это моя юность, первые дискотеки, первые медляки под «Солнышко ты мое ясное». Приходишь и переносишься на волне воспоминаний в то лучше время. Мы с мужем познакомились под эти песни, а сейчас вот дочь взрослую на концерт привели, - рассказывает волгоградка Анна Романова, пока ждет своей очереди на досмотр.

Пускали на концерт только с нормальной температурой. Фото: Анастасия ТИМОШЕНКО

Этой семье, как и всем тысячам пришедших на концерт гостей, контролеры меряют температуру. Ребята пришли в масках, но на всякий случай у организаторов в руках упаковка одноразовых масок. Их раздают забывчивым зрителям. После того, как всех побрызгали антисептиком, поклонники проходят внутрь стадиона. Там им подсказывают, какое место занять, чтобы держать социальную дистанцию: на танцполе и в фанке – специальная разметка на полу. На зрительских трибунах – кресла через два замотаны лентой. Организаторы просят всех соблюдать требования оперативного штаба по коронавирусу – ради своей же безопасности.

Организаторы просили зрителей соблюдать дистанцию и находиться в масках. Фото: Анастасия ТИМОШЕНКО

«Руки вверх» обещали световое шоу, и они его привезли. Два часа музыки, света, танцев, салюта из фольги и воздушных шаров...

К 20.25, когда Сергей Жуков вышел на сцену, стадион был заполнен на все возможные проценты, которые разрешили организаторам. Чувствовалось, что часть зрителей продизенфицировались не только снаружи, но и изнутри. Атмосфера была пьянеще-счастливая. Все тысячи людей окунулись в детство.

Сергей Жуков и его танцоры несколько раз успели переодеться. Фото: Анастасия ТИМОШЕНКО

- Сегодня творится история не только группы "Руки вверх". Хотя группе "Руки вверх" в этом году 25 лет, друзья! Сегодня концерт, о котором мы давно мечтали. Мы столько всего с вами пережили, чтобы сегодня это произошло. Я безумно счастлив, что могу сегодня стоять на сцене и говорить такие простые слова: "Добрый вечер, Волгоград!, - прокричал певец.

Сергей Жуков не стал томить зрителей и начал с хитов 25-летней давности, чтобы все сразу наполнились ностальгией и счастьем.

- "Ну где же вы девчонки, девчонки, девчонки",- взорвался стадион.

"Руки вверх" обещали световое шоу, и они его устроили. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Вы не поверите, но сегодня первый стадионный концерт группы "Руки вверх". И последний в этом году. Мы всё перенесли. Представляете, как вам повезло? Единственный стадион - вы! - обратился к Волгограду Жуков. - Я понимаю, что сейчас чувствуют другие города. Но сейчас и правда трудное время. Давайте забудем о плохом, давайте сегодня думать только о хорошем. Давайте сегодня просто насладимся своим детством.

И дальше пошли почти нон-стопом "Крошка моя", "Чужие губы", "Лишь о тебе мечтая", "Пропадаешь зря", "Я не отдам тебя никому" и так далее. Сложно передать, что в это время творилось на танцполе: женщины умирали от счастья, а их мужья смотрели на них такими глазами, как будто им снова 16, и не было всех этих последних 15 лет с семейными разборками, сценами ревности, бытовыми проблемами, усталостью, потерями и всем прочим, и нет ни у кого 15-ти лишних килограммов и пивного живота. У выступления "Руки вверх" в этот вечер был эффект булгаковского крема, с помощью которого люди 35+ превращались в 16-летних. Да и сам Жуков прыгал по сцене так, как будто он не отец четверых детей, а парень, который привёз девчонку на сельскую дискотеку на мотоцикле ИЖ "Планета 5".

Два десятка танцоров станцевали "18 мне уже" вместе с Жуковым, и это было прекрасно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Есть здесь люди, которые застали "Руки вверх" ещё на кассетах?, - спрашивает Жуков. - Мы старались записывать наши кассеты, чтобы вы поставили её, и 45 минут только танцевали, ни на что не отвлекаясь. Медляк ставили в конец, чтобы после него перевернуть кассету и дальше танцевать.

"Леприконсы" вышли на сцену в перерыве и спели самую популярную песню, звучащую по пятницам во всех волгоградских барах:"Хали-гали, паратруппер". Только теперь волгоградцы могли насладиться не кавером, а оригиналом. Группа по энергетике вообще не уступала команде Сергея Жукова.

Выступление "Леприконсов" стало большим сюрпризом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во время второго перерыва "Руки вверх" вывели на сцену свой проект двадцатилетней давности Revoльvers. А вернулся Жуков с очередной порцией ностальгии.

А кто такие Revoльvers, многие уже успели забыть. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Я вижу не вас, а маленьких девочек и мальчиков. Давайте на секунду останавливаться и вспоминать чудесные времена, когда родители были молодыми, а мы бесконечно счастливыми, - поддержал волну певец. И спел "Когда мы были молодыми".

- Я уверен, что под эту песню вы целовались, расставались, грустили, беременели, под неё происходили все самые важные события вашей жизни, - проанонсировал солист песню "Алешка". Пришлось нарушить дистанцию - "Волгоград Арена" закружилась в медленном танце.

В конце Жуков исполнил свою самую первую песню - "Студент". И закончил выступление той самой фразой, которую все мы почти каждый день говорим своими студенческими друзьям: "Надо чаще встречаться".

На Волгоград Арене в этот вечер были тысячи счастливых 20, 30, 40-летних детей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В завершении - "18 мне уже" и много-много воздушных шаров, которые так любят дети. А сегодня "Волгоград Арена" была полна детей. 20-летних, 30-летних, 40-летних счастливых детей.