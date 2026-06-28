Имена потенциальных кандидатов в Госдуму от ЕР огласили в Волгограде

Фото: пресс-служба Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Волгограде назвали имена кандидатов единороссов, которые будут пойдут на выборы в Госдуму от Волгоградской области в сентябре 2026 года. Заметных изменений в списках ЕР по сравнению с итогами праймериз не случилось.

Как сообщили в официальных аккаунтах волгоградского отделения партии «Единая Россия», федеральный список кандидатов возглавил действующий губернатор, он же секретарь реготделения, Андрей Бочаров. Глава региона возглавил представительную делегацию от Волгоградской области на XXIII съезде партии в Москве с участием президента Владимира Путина.

Также в партийном списке председатель парламентского комитета по транспорту Евгений Москвичев, глава Волгограда Владимир Марченко, председатель городской общественной палаты Евгений Князев, зампред облдумы Зина Мержоева, директор Центра «ВОИН» и депутат облдумы Игорь Воробьев, руководитель регионального ЦУР Олег Егорушин.

В списке кандидатур по одномандатным избирательным округам – нефтяник Николай Николаев (Волгоградский округ №85), Андрей Гимбатов (Михайловский округ №86), экс-мэр Волгограда Виталий Лихачев (Волжский округ №87).

Новых лиц от единороссов нет. Еще один действующий депутат Госдумы Алексей Волоцков будет вновь избираться в облдуму.

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