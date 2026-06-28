Юноши волгоградского «Ротора» одержали две победы в Ставрополе

Юные волгоградские футболисты борются за медали ЮФЛ Юг. Фото ЮФЛ Юг.

В Юношеской футбольной лиге Юг сезон подошел к экватору. В эти выходные проходят матчи 13-го тура, который закрывает программу первого круга. Юные футболисты «Спортивной школы «Ротор» гостили в Ставрополе у местного «Динамо». Выезд оказался удачным для «сине-голубых».

В матче среди ребят 2011 года рождения волгоградцы пропустили мяч первыми, но перед перерывом смогли восстановить равенство в счете. А во втором тайме забивали только футболисты «Ротора», которые одержали победу – 3:1. Двумя результативными ударами отличился Юрий Шинкарев, один гол в активе Даниила Сидельникова.

Игра среди юношей 2010 года рождения оказалась мало результативной, зато в ней было удаление. Во втором тайме динамовцы остались в меньшинстве за две желтые карточки у их игрока. СШ «Ротор» и без того владела территориальным преимуществом, а в большинстве оно стало еще больше. Только цифры на табло никак не менялись, хотя во втором тайме был отменен гол гостей из-за офсайда. Но и по правилам «сине-голубые» все же смогли забить, уже в концовке неотразимый удар нанес Арсентий Мерзликин. Победа 1:0.

Обе команды СШ «Ротор» в двух возрастных категориях на подступах к тройкам лидеров – в 13-м туре состоялись еще не все встречи. Свои следующие матчи юные «сине-голубые» проведут в Волгограде. В среду 8 июля они примут на стадионе «Зенит» «Академию футбола Краснодарского края», начало игр в 16:00 и 19:00, вход свободный.