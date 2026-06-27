В Волгограде отменили режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности в Волгограде отменен. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Режим ракетной опасности, объявленный в Волгоградской области в 3.25 утра, отменен. В ночь на 27 июня 2026 года Волгоград атаковали ракеты ВСУ, ударив по предприятию в северной части города. Пострадали 10 человек. Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, жилые дома не пострадали.

После объявления ракетной атаки и звуков взрывов некоторые жильцы Краснооктябрьского района собрали вещи и попытались найти укрытия, но подвалы домов с табличками «укрытие» были закрыты. Люди вернулись в квартиры и ушли подальше от окон. Отбой ракетной опасности на телефоны волгоградцев начал приходить после 4.38 часов.