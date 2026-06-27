Прокуратура взяла на контроль пострадавших при атаке ракетами ВСУ на Волгоград

Пострадавшие сейчас в больницах Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня ночью, 27 июня 2026 года в результате ракетной атаки ВСУ в Волгограде повреждены объекты одного из промпредприятий в Краснооктябрьском районе. Власти сообщили о минимум 10 пострадавших. Прокуратура Волгоградской области контролирует соблюдение прав раненых при взрывах на заводе, сообщили в надзорном ведомстве.

- Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи гражданам, - рассказали в областной прокуратуре.

Пострадавшие во время атаки ракетами на Волгоград могут оперативно подать жалобу и получить правовую помощь в прокуратуре. Для жителей открыли горячую линию по телефону +79608921020.

Напомним, три мощных взрыва прогремели в Волгограде на Красном около 4 часов утра сегодня, 27 июня 2026 года. От завода разносились клубы черного дыма. Горожане узнали о том, что произошло лишь пару часов спустя. О последствиях и пострадавших сообщил губернатор. Последствия ракетной атаки уточняют власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ракетный удар нанесли по Волгограду на рассвете 27 июня, минимум 10 человек пострадали: последние новости