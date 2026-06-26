Около 400 пар волгоградцев сыграли свадьбу в красивую дату 26.06.2026

Две свадьбы сыграли в ротонде на набережной. Фото: АВО

Торжественные церемонии бракосочетания прошли сегодня в загсах и на 28 выездных площадках Волгограда и области. Сыграли свадьбы в красивую дату 26.06.2026 около 400 новых семей.

По данным, комитета юстиции больше всего свадеб 26 июня прошло в Волгограде, где появилось более 100 новых семей. Две выездные регистрации прошли в ротонде на Центральной набережной. В Волжском расписались более 80 пар, в Городище – 20, в Камышине – 18, в Средней Ахтубе – 12, в Михайловке — 11. Всего волгоградцы в 2026 году сыграли 4,7 тысячи свадеб.

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