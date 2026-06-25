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НовостиОбщество25 июня 2026 14:11

Городской пляж в Волжском открыл купальный сезон 2026

Городской пляж в Волжском Волгоградской области открыли 25 июня 2026 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пляж открыт! Фото: администрация Волжского

Пляж открыт! Фото: администрация Волжского

В городе Волжском Волгоградской области летом 2026 года официально открыт купальный сезон. С 25 июня можно отдыхать, загорать и купаться на городском пляже, расположенном на берегу Ахтубы в районе СНТ «Изобилие».

- Получено положительное заключение Роспотребнадзора, - сообщили в администрации Волжского.

Городской пляж Волжского летом 2026 предложит желающим искупаться и позагорать чистый песок, обновленные раздевалки, туалеты и душевые, теневые навесы. Также на пляже работает электронное табло, где отображается температура воды и воздуха. Порядок обеспечит видеонаблюдение, безопасность - два спасателя и два сотрудника охраны из казачьей дружины.

Городской пляж Волжского летом 2026 года будет работать с 25 июня по 30 сентября с 10.00 до 20.00. После вход на территорию будут закрывать.

Еще один пляж позже откроется на Зеленом.