Волгоградский «Ротор» проведет первый матч в Кубке России 9 сентября

На поле "Волгоград Арены" "Ротор" выйдет после 11 июля, а в Кубке сыграет 9 сентября. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, с кем может встретиться волгоградский «Ротор» в первом матче Кубка России по футболу. Накануне Российский футбольный союз опубликовал календарь. Волгоградский клуб проведет первый матч в Кубке России только 9 сентября 2026 года. Его соперник определится позже. Волгоградцы могут встретиться с одной из четырех команд: «Ижевск», «Торпедо Миасс», «Волна», «Тюмень».

Всего в Пути регионов Кубка России сыграют 18 клубов Первой лиги, 15 команд Второй лиги «Дивизион А», 37 команд Второй лиги «Дивизион Б» и 16 любительских клубов, сообщает официальный сайт РФС.

Сейчас волгоградский «Ротор» готовится к началу сезона в ФНЛ. Стартует он 11 июля 2026 года. Накануне клуб попрощался с рядом ключевых игроков, включая Сергея Макарова, Илью Сафронова и Давида Давидяна, подписал защитника Эмерсона и полузащитника Алана Цараева.