Волгоградский «Ротор» подписал защитника Эмерсона и полузащитника Алана Цараева

Владис-Эмерсон Мишелевич Иллой-Айет родился в 1995 году в Одессе. Фото: СК Ротор

Волгоградский «Ротор» в летнее межсезонье объявил о первых контрактах с новичками. Команду «сине-голубых» пополнили 30-летний центральный защитник Эмерсон из красноярского «Енисея» и 25-летний полузащитник из тульского «Арсенала» Алан Цараев.

Владис-Эмерсон Мишелевич Иллой-Айет родился в 1995 году в Одессе, карьеру начинал на Украине, играл в Дании. В России выступал за «Армавир», «СКА-Хабаровск», «Урал» и «Енисей», в том числе провел 39 матчей в РПЛ. За время футбольной карьеры защитник забил 10 голов. Контракт с Эмерсоном подписали на год.

Центральный полузащитник Алан Цараев перешел в команду Дмитрия Парфенова из тульского «Арсенала». Уроженцу Анапы 26 лет, также он играл за «Спартак» (Владикавказ) и «Аланию». В Первой лиге провел 149 матчей, забил 7 мячей и отдал 18 голевых передач. Контракт с Цараевым заключили на два года.

Напомним, «Ротор» взял на тренировочные сборы в Саранске 16 игроков, теперь их 18. Во время УТС к «сине-голубым» присоединятся и другие новички.