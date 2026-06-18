У вокзала «Волгоград-1» решили поставить объемные буквы «Сталинград»

Новую инсталляцию установят у вокзала. Фото: ВЯЗ

В центре Волгограда решили установить еще один арт-объект «Сталинград» с огромными объемными буквами высотой в человеческий рост. Появится он в ближайшее время на обновленной Привокзальной площади. По замыслу архитекторов Центра «ВЯЗ», именно такой символ должен увидеть первым делом каждый человек, приехавший на поезде на вокзал Волгоград-1.

- Это один из элементов масштабной реконструкции территории, над концепцией благоустройства которой работала команда, - рассказали в Центре «ВЯЗ».

Именно с железнодорожного вокзала у гостей Волгограда формируется первое впечатление о его характере, истории и смыслах. Поэтому очередным Сталинградом решили отразить «уникальную идентичность» города. Создатели надеются, что огромные буквы станут ориентиром и местом для встреч и фотографий.

А саму Привокзальную площадь решили превратить в пешеходную зону с деревцами, фонтаном и лавочкам. Парковку там уничтожили.

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