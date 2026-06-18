Как безопасно купить суши и роллы, рассказали волгоградцам в РПН

Заказывайте роллы только в проверенном в кафе или ресторане Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После массового отравления роллами и заражения сальмонеллезом в кафе Камышина волгоградский Роспотребнадзор дал советы, как выбирать блюда юго-восточной кухни и что нужно проверить, чтобы суши и роллы были безопасными.

Часто суши и роллы готовят из ингредиентов, которые не подвергают тепловой обработке. Свежая или малосоленая рыба – это риск. Она может быть источником и носителем патогенной микрофлоры и при неправильном хранении вызывать пищевые отравления. Чаще всего их причиной становятся стафилококки, вибрионы, бациллы, листерии и клостридии, а также сальмонеллы, которые и подхватили камышане. Сырая рыба, рис и скоропортящиеся соусы дают бактериям размножаться очень быстро.

Плюс к этому готовят суши и роллы руками, формируют их с помощью бамбуковой циновки, качественное мытье и дезинфекция которой практически невозможна. Еще одна причина отравлений - использование некондиционный продуктов, нарушение условий и сроков хранения, правил личной гигиены сотрудниками и антисанитария в кафе.

Как правильно выбрать роллы и снизить риск отравления?

1. Заказывайте еду только в проверенном в кафе или ресторане: осмотритесь, оцените чистоту и персонал, почитайте отзывы в интернете. Учтите, что под видом реально существующего ресторана могут работать сайты-двойники.

2. На сайте общепита должна быть подробная информация о составе блюда с перечислением всех ингредиентов и контакты продавца.

3. Заказывая роллы на дом летом, смотрите, как их вам привозят. Оптимальное время доставки - не больше 30-40 минут. Еда должна быть в сумке-холодильнике.

4. При покупке в супермаркете смотрите маркировку, срок годности и упаковку. Вздутая коробка, следы подтеков, липкость, вид самих роллов вызывает сомнения – не берите.

4. Дома хранить роллы и суши в холодильнике можно не больше суток.