Бензин и дизель в Волгограде подорожали за неделю на 15-28 копеек за литр

Цены за АЗС переписывают каждую неделю Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградстат снова сообщил о росте потребительских цен на нефтепродукты, который автомобилисты могли наблюдать на заправках Волгоградской области на прошлой неделе. С 9 по 15 июня 2026 года солярка подорожала на 0,4%, автомобильный бензин – на 0,2%. В зависимости от марки топливо прибавило в цене от 15 до 28 копеек за литр.

Дизель за неделю по официальным данным подорожал на 28 копеек до 76,07 рубля за литр. Бензин АИ-92 вырос в цене на 16 копеек до 64,42 рубля, АИ-95 за неделю прибавил 15 копеек и теперь обходится автомобилистам в среднем в 71,51 рубля. Высокооктановый бензин АИ98 и АИ-100 стал дороже на 25 копеек – 92,86 за литр.

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