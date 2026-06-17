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НовостиОбщество17 июня 2026 11:38

На два месяца закрыли кафе под Волгоградом после массового отравления роллами

Кафе «ЕвроАзия» в Камышине закрыли на два месяца
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Суд приостановил работу кафе.

Суд приостановил работу кафе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Камышине Волгоградской области приостановили работу популярного кафе «ЕвроАзия» на целых 60 суток. Это решение Камышинский городской суд принял после того, как в заведении произошло массовое отравление суши и роллами. От некачественной еды пострадали 16 человек, среди которых были пятеро детей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

У восьми из них врачи диагностировали сальмонеллез. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», и число обращений к медикам, по данным собственного источника, продолжает расти. Владельцу кафе грозит не только административное, но и уголовное наказание.