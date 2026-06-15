В райцентре под Волгоградом неделю будут отключать воду на 12 часов в день

Воды не будет у светлоярцев полсуток всю неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В рабочем поселке Светлый Яр и селе Райгород под Волгоградом в ближайшую неделю будут ежедневно отключать воду на 12 часов в день. Пересохнут краны и жителей райцентра Волгоградской области с 15 по 22 июня 2026 года на шесть часов ночью с 23.00 до 5 утра и днем с 10.00 до 16.00, сообщили в администрации Светлоярского района.

- В связи с необходимостью проведения технологических работ на Светлоярском водозаборе, в целях стабилизации давления в системе водоснабжения в период с 15 по 22 июня 2026 (ежедневно) будет производиться два отключения питьевого водоснабжения, - проинформировало МУП ЖКХ «Кировское КХ».

Светлоярцев просят запасаться водой, пока она течет из крана. Зато потом есть надежда, что после ремонта давление в системе водоснабжения будет даже в часы массового разбора воды.

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