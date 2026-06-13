Счет шел на минуты: врачи больницы № 15 спасли ребенка с колото-резаной раной груди в Волгограде

Медики провели сложнейшую операцию. Фото: облздрав

Врачи больницы скорой медицинской помощи № 15, расположенной в Красноармейском районе Волгограда, спасли 8 летнего мальчика с колото резаной раной груди. Ребенок поступил в сосудистый центр в критическом состоянии с открытой раной и тяжелой травмой сердца с кровоизлиянием. Счет шел на минуты. Медики экстренно провели сложнейшую операцию, сообщили в облздраве.

В приемном отделении мальчику поставили предварительный диагноз: тампонада сердца. Малейшая задержка могла стоить ребенку жизни. Врачи провели экстренную сложнейшую операцию. Сделали торакотомию и перикардиотомию. Ликвидировали тампонаду, после ушили рану сердца. Благодаря быстрой, четкой и слаженной работе бригады хирургов ребенка спасли. Сейчас юный пациент проходит лечение в кардиологическом центре.

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