Билеты на прямые рейсы в Грузию из Волгограда обойдутся от 14 тысяч рублей

Рейсы в Грузию станут выполнять чаще в июле-августе Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 13 июня 2026 года из аэропорта Волгограда можно улететь прямым рейсом в Батуми. Полетную программу в Грузию выполняет авиакомпания Red Wings. Билеты на популярное у российских путешественников направление в ближайший месяц обойдутся от 14 490 рублей с человека в одну сторону без багажа. Первый рейс Волгоград – Батуми вылетел из Гумрака с загрузкой почти 100%.

- Долгожданный рейс, прилетевший из Грузии, по традиции встретили водяной аркой, - рассказали в Международном аэропорту Волгограда. - Загрузка самолета составила почти 100%: в Волгоград прилетели 89 пассажиров, в обратном направлении вылетели 95 человек.

Долететь до Батуми из Волгограда без пересадок можно еженедельно по субботам в 11.40. Рейс выполняет SSJ 100 вместимостью до 100 пассажирских мест. В воздухе пассажиры проведут 2 часа 35 минут. Рейсы в Грузию станут выполнять чаще в июле-августе.

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