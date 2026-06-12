Семь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда 12 июня

Аэропорт закрывали на несколько часов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Семь рейсов задержано в аэропорту Волгограда сегодня утром в День России. Ночью 12 июня воздушную гавань и воздушное пространство региона закрывали на несколько часов.

По данным онлайн табло аэропорта, рейс авиакомпании «Победа» из Москвы ожидается в 12.45 вместо 9.10 с задержкой более, чем на три часа. Вылет обратно – в 13.10 вместо 9.35.

На 15-20 минут позже в Волгограде приземлятся самолет из Еревана и рейс «Аэрофлота» из Москвы. На час задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга. Вылет в Пулково авикомпаниями «Победа» и Smartavia также с часовым опозданием.

Режим «Ковер» в аэропорту Волгограда и других городах страны ввели 12 июня в 4.12. Открыли воздушные гавани через несколько часов.

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