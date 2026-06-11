В Волгограде ищут подрядчика на демонтаж 100 опор троллейбусной контактной сети

Старые опоры срежут и вывезут Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде МУП «Метроэлектротранс» объявил аукцион по отбору подрядчика на демонтаж опор контактной сети троллейбусной линии. За снос ста столбов готовы заплатить чуть более 2,2 миллиона рублей.

Согласно документам, демонтажу подвергнут аварийные выведенные из эксплуатации опоры троллейбусной контактной сети. Всего в городе уберут по 50 железобетонных и стальных опор, после восстановят асфальт и тротуары в местах, на которых они находились. Где именно стоят эти сто опор, в документе умалчивается. Указывать место в заявке будет «Метроэлектротранс».

Итоги аукциона подведут 19 июня. Его участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

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