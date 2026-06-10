ЦПКиО Волгограда 11 июня обработают от мошки и комаров

Парк обработают от гнуса Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рано утром 11 июня зеленые зоны в ЦПКиО и парке «Дружба: Волгоград — Баку» будут обрабатывать от комаров и мошки. Волгоградцам и гостям города рекомендуют отложить прогулку по парку на берегу Волги на вторую половину дня.

- Специалисты будут использовать безвредные препараты для людей и животных, воздействующие только на комаров и мошку. Но все же рекомендуем вам отложить прогулку на вторую половину дня, - предупредили в дирекции Центрального парка Волгограда.

Опрыскивать препаратами против мошкары и комаров будут зеленые поляны, площадку для кинопоказов, поляну возле главной сцены, а также зеленые зоны возле детских аттракционов и «Русских горок». А 12 июня в ЦПКиО будут отмечать День России. Обширная программа развлечений и на выходные.

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