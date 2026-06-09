Врачи будут работать в выходные Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В длинные праздничные выходные 12-14 июня 2026 года все медучреждения Волгоградской области будут принимать пациентов в особом режиме. Медпомощь будет доступна в полном объеме. По какому графику будут работать детские и взрослые поликлиники, стоматологии и травмпункты в Волгограде, Волжском, Камышине и ЦРБ области, рассказали в облздраве.

Красные зоны, терапевты в отделениях неотложной помощи с 11 по 15 июня будут работать ежедневно в Волгограде и Волжском с 8.00 до 17.00, в районах области - до 15.00. Жители региона смогут получить льготный рецепт и больничный лист.

Травмпункты, больницы и скорая помощь помогать пациентам будут круглосуточно. Колл-центры поликлиник будут принимать звонки с 8.00 до 16.30.

Детские поликлиники будут тоже работать ежедневно, также педиатры придут на дом, но по своему графику, который разместят на официальных сайтах.

- В целях безопасности количество действующих въездов на территорию и входов в помещения и корпуса медицинских организаций будет ограничено, - рассказали в облздраве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огненное шоу, забег с флагами, концерты и фестиваль молодежных субкультур: как отметят День России в Волгограде 12 июня 2026