РПН нашел свинец и незаявленные пестициды в продуктах в волгоградских магазинах

Доля фальсификата на продуктовых полках выросла Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора Волгоградской области опубликовало отчет о безопасности пищевой продукции за 2025 год. Согласно документу, доля образцов, не соответствующих установленным нормам санитарно-химической безопасности, в регионе увеличилась до 0,59%. Этот показатель превысил среднероссийский уровень. При этом доля фальсификата на полках волгоградских магазинов выросла до 7,87%.

Основным источником нарушений признаны консервы, где доля несоответствия превысила 5%, масла и жиры – 2,7%. Следом идет плодоовощная продукция. Именно в овощах и фруктах специалисты чаще всего фиксировали превышение предельно допустимых концентраций нитратов. Удельный вес таких проб в 2025 году составил 1,78%.

В лабораториях выявили незаявленные производителями вещества в 44 образцах из 2295. В 17 пробах зафиксировано превышение допустимых уровней: в овощах и фруктах нашли нитраты, в молочке обнаружена сорбиновая и бензойная кислоты и их соли, в птице и яйцах - фосфаты, в масложировой продукции - токсичный свинец.

- Наряду с нормируемыми пестицидами (ДДТ, гамма-ГХЦ, ДДД, ДДЭ), в 17 пробах обнаружены незаявленные пестициды (ципродинил, каптан, боскалид, трифлоксистробин), при этом превышений ПДК не обнаружено, - говорится в докладе Роспотребнадзора.

Фальсификаты чаще всего находят среди молочной продукции, в которую добавляют растительные жиры. Что подтверждено обнаружением стеринов в 17 пробах из 216 - это 8,37%.

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