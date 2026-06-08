Жители Волгоградской области на 25% чаще стали страдать ожирением

Волгоградцы все чаще страдают ожирением Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Количество случаев впервые выявленного ожирения у взрослого населения Волгоградской области в 2022-2024 годах выросло на 25,7%. Такую информацию опубликовал региональный Роспотребнадзор в ежегодном отчете «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

По данным надзорного ведомства, в 2022 году на 100 тысяч населения выявляли 256 взрослых волгоградцев с ожирением. По итогам 2024 года показатель вырос почти до 322. Чаще у волгоградцев выявляют только сахарный диабет второго типа, который тесно связан с лишним весом, - 371,4 случая. Заболеваемость выросла почти на 17%.

Зато число детей с впервые выявленным ожирением снизилось за два года на 4,2%. Лишний вес, грозящий серьезными проблемами со здоровьем, за год обнаружили почти у 642 детей на 100 тысяч населения. Больше проблем у юных волгоградцев только с анемией. А вот у волгоградских подростков ожирение фиксируют в 2,3 раза чаще. И в этой возрастной группе это самая частая проблема со здоровьем.

Также в регионе у взрослых стали чаще выявлять анемии (+22,9%) и болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (+23,8%). Последние обнаружили у 1270 человек на 100 тысяч населения.

Реже на 24% стали диагностировать у волгоградцев язву желудка и 12-перстной кишки, инсулинзависимый сахарный диабет – на 22,2%, хронический бронхит и эмфизему- на 14,9%.

В структуре первичной заболеваемости у взрослых волгоградцев в 2024 году лидируют болезни органов дыхания (37,0%), следом идут различные травмы и отравления (16,3%), на третьей позиции - болезни системы кровообращения (7,6%).

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