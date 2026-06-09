В трех районах Волгограда запретили продавать алкоголь на День России

Ограничения будут непродолжительными Фото: Семен ШПАК. Перейти в Фотобанк КП

В трех районах Волгограда запретят продавать алкоголь на День России. Ограничения будут действовать 11-12 июня 2026 года в местах проведения праздничных мероприятий и затронут Центральный, Краснооктябрьский и Кировский районы.

Согласно решению администрации Волгограда, не будут продавать спиртное и пиво 11 июня с 11.00 до 12.00 в границах ЦПКиО, с 16.00 до 17.00 на проспекте Металлургов, 8-10 в Краснооктябрьском районе. В Кировском районе ограничения введут с 15.00 до 17.00 на территории вокруг молодежного центра «Паритет» по адресам: ул. Кирова, 145, ул. Быстрова, 84, ул. Писемского, 91, ул. Армавирская, 13.

На День России 12 июня 2026 на территории Волгограда запрет на спиртное введут только в центре. Вокруг сквера Симбирцева ограничения действуют с 11.00 до 11.30; в границах Центрального парка – с 14.00 до 15.00; в Комсомольском саду в границах улиц Ленина, Мира и Володарского- с 17.00 до 19.00.

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