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НовостиПроисшествия7 июня 2026 14:59

Поиски исчезнувшего во время отдыха на реке Чир мужчины начались под Волгоградом

Водолазы ищут тело в реке
Екатерина СИМОХИНА
Водолазы обследуют реку. Фото: ГКУ Служба спасения, архив.

Водолазы обследуют реку. Фото: ГКУ Служба спасения, архив.

В Волгоградской области водолазы Нижнечирского поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения начали поиски тела 73-летнего мужчины. К спасателям с заявкой на поиск обратилась полиция. Мужчина бесследно пропал после того, как поехал отдыхать на реку Чир со своими друзьями. Он взял с собой лодку.

В полиции предполагают, что исчезнувший мог утонуть во время отдыха. Самостоятельные поиски пока успеха не принесли, водолазы будут изучать дно.

Накануне водолазы вытащили из воды тело другого утопленника. Мужчина утонул в затоне у Краснослободска в районе лодочной станции, куда приезжал ремонтировать свою лодку.